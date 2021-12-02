Пустырь на Гастелло в Тюмени превратится в уютную жилую зону. Фото - Брусника.

На пересечении с улицей Молодогвардейцев возведут новый жилой квартал крупного федерального застройщика «Брусники». Девелопер планирует кардинальное преображение заброшенной территории.

Участок, где появится квартал, до этого был просто пустырем. Теперь же в него вдохнут жизнь. К 2024 году здесь возведут два дома, первые этажи в которых займет ретейл.

Архитекторы закрепили за каждым коммерческим помещением приоритетное назначение. Такое решение позволит арендаторам сэкономить время на ремонте. Жители, в свою очередь, получат необходимые сервисы: парикмахерскую, магазин, пиццерию, салон красоты и многое другое.

Кафе и пекарни разместят на углу будущих оживленных улиц. Витрины будут обращены на сторону бульвара и площади, где сосредоточится основной пешеходный трафик.

Фото - Брусника.

Зимой в новом жилом квартале планируется устраивать фестивали снежных скульптур, а летом – организовывать сезонные ярмарки. По замыслу, площадь и бульвар могут стать драйверами развития добрососедских отношений. Здесь, у специально установленного для этих целей арт-объекта, будут собираться все жители района.

Первый дом будет иметь переменную высотность в 9 – 16 этажей. В нем спроектировано 202 квартиры, в том числе с угловыми кухнями-гостиными, мастер-спальнями, постирочными, открытыми гардеробными, окнами в пол и заглубленными балконами.

Здесь же будут квартиры с террасами, где можно выгуливать питомца и пить чай. На крыше есть возможность разбить сад или просто любоваться видами на город.

В закрытом от машин дворе разместят лаунжи с мягкой мебелью, пространства для пикников и игры во фрисби. Конечно, найдется место для детской площадки, тренажеров для воркаута и приватное пространство для йоги.

Подъезды в домах квартала будут сквозными. Дизайнеры планируют разместить в холлах подъезда картины, зеркала и растения, а при входе создать мягкие зоны отдыха. Всё для того, чтобы места общего пользования воспринимались как органичное продолжение квартир.

Сдать первый дом в эксплуатацию «Брусника» намерена в 2024 году.

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