В Тюмени сотруднику дорслужбы, которого сбила машина, ампутировали ногу. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени сотруднику дорожной службы, которого сбила машина на Московском тракте, ампутировали ногу. В настоящее время жизнь мужчины поддерживает аппарат искусственной вентиляции легких.

– Состояние пациента на текущий момент оценивается как тяжелое. Он получает всю необходимую помощь в условиях реанимации областной клинической больницы № 2, – сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что на трассе Тюмень – Екатеринбург водитель на автомобиле «Лада» сбил дорожного рабочего. Предварительно известно, что машине создала помеху «Газель».