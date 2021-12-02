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Происшествия2 декабря 2021 8:14

В Тюмени сотруднику дорслужбы, которого сбила машина, ампутировали ногу

Мужчина подключен к аппарату ИВЛ
Сергей Швецов
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В Тюмени сотруднику дорслужбы, которого сбила машина, ампутировали ногу.

В Тюмени сотруднику дорслужбы, которого сбила машина, ампутировали ногу.

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени сотруднику дорожной службы, которого сбила машина на Московском тракте, ампутировали ногу. В настоящее время жизнь мужчины поддерживает аппарат искусственной вентиляции легких.

– Состояние пациента на текущий момент оценивается как тяжелое. Он получает всю необходимую помощь в условиях реанимации областной клинической больницы № 2, – сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что на трассе Тюмень – Екатеринбург водитель на автомобиле «Лада» сбил дорожного рабочего. Предварительно известно, что машине создала помеху «Газель».