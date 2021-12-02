Самокатчикам запретили гонять по набережной в Тюмени. Фото: Мария Толстихина

Самокатчикам запретили гонять по набережной в Тюмени. В областной столице определились с так называемыми медленными зонами.

Из постановления, подписанного главой города Русланом Кухаруком, следует, что теперь в «медленных зонах» скорость самоката не должна превышать скорость пешеходного потока. К тому же нельзя разгоняться более 15 километров в час. Помимо набережной, это парки, скверы, площади, бульвары.

Нельзя набирать большую скорость и в жилых зонах, на территории которых въезды и выезды обозначены знаками 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой зоны», в подземных и надземных пешеходных переходах, на пешеходном вантовом мосту через реку Туру, на путепроводах и автомобильных мостах.

Вообще же нельзя использовать самокат на территории объектов культурного наследия России, связанных с событиями, участниками и ветеранами Великой Отечественной войны 1941– 1945 годов или другими боевыми действиями; на территории, обозначенной знаками 5.33 «Пешеходная зона»; в парках, скверах, на площадях, бульварах, набережных, где отсутствуют велосипедные дорожки или тротуары шириной более полутора метров.