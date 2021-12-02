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Общество2 декабря 2021 7:43

В Тюмени гимназию № 49 закрыли на карантин

Школьники будут учиться дистанционно
Сергей Швецов
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В Тюмени гимназию №49 закрыли на карантин.

В Тюмени гимназию №49 закрыли на карантин.

Фото: c cайта 2ГИС

В Тюмени расположенную на улице Вьюжной гимназию № 49 закрыли на карантин. Школьники будут учиться дистанционно.

– Во втором корпусе образовательного учреждения с начала этой недели уроки из-за болезни не посещают более 20% школьников, – пояснили решение об уходе на карантин, который продлится до 10 декабря включительно, в городском департаменте образования.

Отметим, что школьники продолжат обучение с помощью дистанционных технологий, передает «МегаТюмень».

По последним данным, заболеваемость населения Тюменской области ОРВИ и гриппом за прошлую неделю увеличилась на 13% по сравнению с предыдущей неделей, но на 35% ниже недельного эпидемического порога. Заболеваемость детей (7 – 14 лет) выросла на 31%.