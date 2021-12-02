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Общество2 декабря 2021 7:37

В тюменских школах поставят урны раздельного сбора мусора

Об этом сообщил заместитель директора регионального департамента недропользования и экологии Александр Рейн
Сергей Швецов
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В тюменских школах поставят урны раздельного сбора мусора. Фото - ru.wikipedia.org.

В тюменских школах поставят урны раздельного сбора мусора. Фото - ru.wikipedia.org.

В тюменских школах поставят урны раздельного сбора мусора. Об этом сообщил заместитель директора регионального департамента недропользования и экологии Александр Рейн.

– В рамках регионального пилотного проекта по внедрению раздельного сбора мусора в 88 учебных корпусах 52 тюменских школ будет установлена в общей сложности 121 урна, – рассказал Рейн.

По его словам, такие урны появятся и в торговых центрах, а также в 9 зданиях исполнительных органов власти. Каждый вид отходов будет перемещаться из урн в соответствующие контейнеры и доставляться на мусоросортировочный завод.