Тюменец сломал палец другу молотком, вспомнив давний конфликт. Фото: Ольга Крыльцова

В отдел полиции № 8 Тюмени поступило заявление от 43-летнего местного жителя о том, что его ударил знакомый. Сотрудники ППС задержали ранее неоднократно судимого неработающего 35-летнего горожанина.

Около года назад между мужчинами произошел конфликт, после которого заявитель в разговорах с общими знакомыми стал нелестно высказываться в отношении бывшего друга.

– Подозреваемый пришел к нему в дом, чтобы выяснить отношения. В ходе конфликта злоумышленник ударил знакомого молотком по руке. Врачи диагностировали у потерпевшего перелом пальца, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В отношении подозреваемого отделом дознания ОП № 8 возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.