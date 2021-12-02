В Тюмени насмерть сбили 51-летнего мужчину, который бежал по переходу. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На первом километре автодороги Тюмень – аэропорт Рощино 50-летняя водитель на автомобиле «Фольксваген-Тигуан» насмерть сбила мужчину. Он перебегал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

– Погибшему 51 год. Возможно, человек работал на стройке, расположенной неподалеку. Обстоятельства наезда на человека выясняются, – сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что на 203-м километре федеральной автодороги Тюмень – Омск в Голышмановском районе произошло ДТП. Для одного из участников дорожного движения оно стало фатальным. «Инфинити» выехал на федеральную трассу со второстепенной дороги, со стороны села Усть-Ламенка, не пропустив большегруз «Вольво» с 17 тоннами груза. 41-летний водитель внедорожника скончался на месте аварии.