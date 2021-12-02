Погода на 3 декабря 2021 года в Тюмени: днем минус 3 градуса

В Тюмени днем минус 3 градуса. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 3 декабря, начиная с самого утра и до позднего вечера, небо в Тюмени будет покрыто облаками. Без осадков.

Температура воздуха ночью минус 4-5 градусов, днем ожидается минус 2-3. Вечером столбики термометров покажут 1 градус выше нуля. В течение дня будет дуть западный ветер, юго-западный, со скоростью 4 – 6 метров в секунду.

3 декабря почитается память святителя Прокла. Особой проблемой в прежние времена были дороги, поскольку сухая осенняя погода уже закончилась, а санный путь еще не наладился, говорили: «Матушка зима еще снегом дороги не припекла», «Не жди в этот день от дороги прока». По погоде 3 декабря наши предки судили о погоде на 3 июня — если пойдет снег, то через полгода быть дождю.