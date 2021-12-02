«Антитела – не у всех». Переболевших ковидом тюменцев просят привиться

Переболевшим ковидом тюменцев просят привиться.

У 10-15% людей, переболевших COVID-19, не вырабатываются защитные антитела. Поэтому главный внештатный специалист по инфекционным болезням департамента здравоохранения Тюменской области Ксения Степанова призывает прививаться, чтобы получить иммунитет.

– После болезни – можно получить, можно и нет. А вакцина безопасна, а побочные эффекты, возникающие у привитых, минимальны по сравнению с заболеванием, – отмечает Степанова.

По ее словам, в числе возможных осложнений коронавируса, приводящих к летальному исходу, – пневмония, плевриты, поражения сердечно-сосудистой системы, почечная и печеночная недостаточность: «Кто-то выживает, а кто-то нет».