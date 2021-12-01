В Тюмени заработала почта Деда Мороза. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени заработала почта Деда Мороза. Ящик установлен в центральном отделении на ул. Республики, 56. Опустить туда письмо можно до 31 декабря.

– В этом году предлагаем отправить письма не только главному Деду Морозу в Великий Устюг, но и его коллегам из других регионов: Урал Морозу, Ямалу Ири, удмуртскому дедушке Тол Бабаю, чувашскому Хел Мучи, марийскому Йушто Кугыза, якутскому Чысхаану. В Карелии новогодние конверты будет ждать молодой волшебник без бороды и посоха – Паккайне, в Татарстане – Кыш Бабай, в Улан-Удэ – Сааган Убгэн, – передает пресс-служба АО «Почта России».

Чтобы письмо попало к получателю, необходимо правильно заполнить адресные строки на конверте и наклеить на него марку. На письмах, отправляемых Деду Морозу в Великий Устюг, нужно указать адрес: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, «Дом Деда Мороза».