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Происшествия2 декабря 2021 3:57

«Здравствуй, Новый год!»: тюменку обманули мошенники при покупке елки

Возбуждено уголовное дело
Сергей Швецов
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Тюменку обманули мошенники при покупке елки.

Тюменку обманули мошенники при покупке елки.

Фото: Ольга Крыльцова

В городской отдел полиции № 7 Тюмени поступило заявление от 31-летней местной жительницы о том, что она стала жертвой мошенников. Женщина сообщила, что в начале недели на одном из сайтов в нашла объявление о продаже новогодней елки и оформила покупку.

– Потерпевшая перевела более восьми тысяч рублей через мобильное приложение на указанный счет, но в итоге товар так и не получила. Тюменка осознала, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию, – сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По данному факту следственным отделом ОП № 7 возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В настоящий момент стражи порядка устанавливают личности злоумышленников.