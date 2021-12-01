Коронавирус в Тюмени, последние новости на 1 декабря 2021 года: умерли еще 12 человек

Число умерших коронавирусом в Тюменской области 1 декабря увеличилось на 12. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число умерших от коронавируса в Тюменской области 1 декабря увеличилось на 12. Всего с начала пандемии жертвами ковида стали 2 884 человека.

По информации оперативного штаба региона по недопущению завоза и распространения коронавируса, за минувшие сутки зарегистрировано 312 случаев заболевания (всего с начала пандемии – 81 191); 244 человека выздоровели (за весь период – 63 159); 41 ребенок заболел (из общего числа заболевших); 37 пациентов на ИВЛ (из общего числа заболевших); 35 463 человека остаются под медицинским наблюдением. Вакцинированы против коронавируса 903 967 человек, полный курс прошли 774 672.

За последние сутки в России выявлено 32 837 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 226 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 35 679 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 669 718 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 276 419 летальных исходов, выздоровели 8 364 932 человека.