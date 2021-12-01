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Общество1 декабря 2021 10:42

Эксперт оценил введенные в Тюменской области налоговые льготы для малого бизнеса

На днях их инициировал губернатор региона Александр Моор
Сергей Швецов
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Эксперт оценил введенные в Тюменской области налоговые льготы для малого бизнеса.

Эксперт оценил введенные в Тюменской области налоговые льготы для малого бизнеса.

Фото: Ольга Крыльцова

Эксперт Алексей Ларионов оценил введенные в Тюменской области налоговые льготы для малого бизнеса. На днях их инициировал губернатор региона Александр Моор.

– Ценно, что в Тюменской области заботятся о малых предпринимателях, так как это самая уязвимая категория бизнесменов. Принятый закон дополняет спектр мер, которые призваны помочь бизнесу преодолеть последствия пандемии, – отметил Ларионов.

Напомним, что для местных налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «доходы», и для предпринимателей, которые используют патент, налоговая нагрузка в 2021 году снижается на 30%.