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Здоровье1 декабря 2021 10:36

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 1 декабря 2021 года: заболели еще 312 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе на 1 декабря 2021 года
Сергей Швецов
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Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 1 декабря увеличилось на 314.

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 1 декабря увеличилось на 314.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 1 декабря увеличилось на 314. Всего с начала пандемии ковид подхватили 81 191 человек.

За последние сутки в России выявлено 32 837 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 226 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 35 679 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 669 718 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 276 419 летальных исходов, выздоровели 8 364 932 человека.