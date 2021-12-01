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Происшествия1 декабря 2021 9:58

Блогер из Тюмени попал в ДТП на трассе

Обстоятельства аварии устанавливаются
Сергей Швецов
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Блогер из Тюмени попал в ДТП на трассе.

Блогер из Тюмени попал в ДТП на трассе.

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На 47-м километре трассы Тюмень – Омск водитель Chevrolet устроил ДТП, столкнувшись с Lada Granta. Участником дорожного инцидента, по информации источника, стал любящий прокатиться с ветерком блогер. ДТП произошло накануне, 30 ноября.

– 24-летний водитель Chevrolet не выдержал безопасный боковой интервал. В результате ДТП пострадал водитель отечественной легковушки. Предварительно, он получил травму глаза из-за осколка стекла, – сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

Медики бригады скорой оказали молодому человеку всю необходимую помощь на месте аварии. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП.