В Тюменской области грузовик с товаром нырнул в кювет. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На трассе в Омутинском районе Тюменской области водитель грузовика Iveco с товаром нырнул в кювет. Дорожный инцидент произошел сегодня, 1 декабря, в первой половине дня.

– 25-летний водитель получил легкие повреждения. Медики бригады скорой помощи оказали ему помощь на месте, – сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

Выяснилось, что мужчина вел грузовое авто из Челябинска в село Омутинское. К сожалению, он не смог выбрать безопасную скорость, не справился с управлением и съехал в кювет. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии.