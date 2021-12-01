«Очень интересный формат»: учителя из Тюмени – о всероссийском форуме классных руководителей

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Тюменские учители побывали на первом всероссийском форуме классных руководителей, который прошел в Москве в октябре. На протяжении двух дней педагоги общались на круглых столах, вместе находя ответы на различные вопросы в сфере педагогики.

– Это очень интересный формат, возможность поговорить об актуальных вопросах в сфере воспитания, о том, как можно интегрировать воспитательный и образовательный процесс, на что важно обратить внимание и какие сложности сегодня стоят перед классным руководителем. Это шанс пообщаться внутри профессионального сообщества, среди тех людей, которые каждый день ищут ответы на вопросы, волнующие и тебя, – рассказала победитель конкурса «Учитель года – 2021» Екатерина Костылева.

Более 50 тысяч педагогов присоединились к мероприятию онлайн. Всего же трансляции круглых столов и мероприятий форума собрали в соцсети «ВКонтакте» около пяти миллионов просмотров.