В тюменских муниципалитетах перевыполняют план по вакцинации от коронавируса. Фото: Вадим Бегун

В Тюменской области восемь муниципалитетов перевыполнили план по вакцинации населения от коронавируса. Близки к достижению коллективного иммунитета Тюмень, Абатский, Исетский, Сладковский и Юргинский районы – здесь выполнили план вакцинации более чем на 90%.

– Ялуторовский район выполнил план вакцинации на 122,9 процента, Заводоуковский городской округ – на 119,5 процента, Нижнетавдинский район – на 115,8 процента, Тюменский – на 110,9 процента, Уватский – на 107,5 процента, Ярковский – на 106,1 процента, Вагайский – на 105,6 процента и Упоровский район – на 100,3 процента, – сообщили в информационном центре правительства региона.

Отметим, что для формирования коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 80% взрослого населения. На сегодня в регионе план по вакцинации взрослого населения достиг отметки 94,7%.