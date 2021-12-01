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Происшествия1 декабря 2021 7:37

В Тюменской области остановили грузовик с поддельными платьями Gucci

Возбуждено уголовное дело
Сергей Швецов
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В Тюменской области остановили грузовик с поддельными платьями Gucci. Фото - utu.customs.gov.ru.

В Тюменской области остановили грузовик с поддельными платьями Gucci. Фото - utu.customs.gov.ru.

В Абатском районе таможенники остановили большегруз, который ехал из Кыргызстана в Новосибирск. В сборном грузе обнаружена контрафактная одежда известных мировых брендов

– Сотрудники нашли 488 единиц футболок, брюк и платьев Dior, Gucci и YvesSaintLaurent, Tommy Hilfiger и Nike. Экономический ущерб правообладателям товарных знаков составил более 12 миллионов рублей, – сообщил начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров таможни Александр Решетников.

Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей либо лишение свободы сроком до двух лет. В настоящее время все собранные материалы переданы в полицию для принятия решения.