В Тюменской области более трети проверенных объектов нарушили антиковидные правила. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюменской области более трети проверенных объектов нарушили антиковидные правила (284 из 839). В отношении 14 предприятий составлены протоколы о временном запрете деятельности.

– Особое внимание уделяется торговым центам, в том числе по оценке системы допуска посетителей через QR-коды, работе клининговых компаний на предмет соблюдения режимов дезинфекции, вакцинации сотрудников. Усилен контроль за соблюдением мероприятий по профилактике коронавируса на транспортных узлах, – сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В итоге составлено 177 протоколов, судами вынесено 53 постановления о наложении штрафов на сумму 1 839 000 руб. Кроме того, вынесены наказания в виде административного приостановления деятельности на срок от 10 до 30 суток.