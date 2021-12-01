Тюменца, пьяным устроившего крупное ДТП с пострадавшими, могут посадить на 7 лет. Фото: Пресс-служба Прокуратуры Тюменской области

Прокуратура Тюмени утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя Тюменского района. Мужчина нарушил ПДД, из-за него тяжелые травмы получили участники дорожного движения.

Авария произошла 29 августа 2021 года. В этот день пьяный фигурант не смог справиться с управлением BMW X5 и столкнулся с Hyundai Solaris, который от удара перевернулся на крышу.

После этого «немец» выехал на встречку и влетел в еще три автомобиля, один из них загорелся. В результате массового ДТП два человека получили тяжкий вред здоровью, один – вред здоровью средней тяжести.

– Водитель BMW признал вину. По уголовному делу утверждено обвинительное заключение. Материалы дела направлены в Калининский районный суд, – сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Виновнику ДТП грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет. Однако он может отделаться принудительными работами на срок до 5 лет.