Под Тюменью грузовик въехал в габаритные ворота: перекрыто движение. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Перед железнодорожным мостом в поселке Боровский водитель на грузовике «Фотон» въехал в габаритные ворота. Пострадавших нет.

– Предварительно, 50-летний мужчина из города Каменск-Уральский не учел высоту своего транспортного средства. Он повредил габаритную балку, – сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В настоящее время идет реконструкция габаритных ворот, движение на участке ограничено. Его восстановят только после окончания работ. ГИБДД рекомендует выбирать маршрут через поселок Боровский с учетом введенных ограничений.