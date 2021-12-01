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Происшествия1 декабря 2021 6:35

Под Тюменью грузовик въехал в габаритные ворота: перекрыто движение

ГИБДД рекомендует выбирать маршрут через поселок Боровский с учетом введенных ограничений
Сергей Швецов
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Под Тюменью грузовик въехал в габаритные ворота: перекрыто движение.

Под Тюменью грузовик въехал в габаритные ворота: перекрыто движение.

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Перед железнодорожным мостом в поселке Боровский водитель на грузовике «Фотон» въехал в габаритные ворота. Пострадавших нет.

– Предварительно, 50-летний мужчина из города Каменск-Уральский не учел высоту своего транспортного средства. Он повредил габаритную балку, – сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В настоящее время идет реконструкция габаритных ворот, движение на участке ограничено. Его восстановят только после окончания работ. ГИБДД рекомендует выбирать маршрут через поселок Боровский с учетом введенных ограничений.