У 19 пожилых тюменцев обнаружили ВИЧ-инфекцию. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюменской области за 11 месяцев выявлено 1 174 новых случая ВИЧ-инфекции (в Тюмени – 474). Доля инфицированных женщин составила 44,2% (502), мужчин – 55,8% (604).

– По предварительным данным, половым путем инфицировалось 80,1 процента, при внутривенном немедицинском употреблении психоактивных веществ заразились 17,5 процента пациентов, – сообщили в местном депздраве.

Среди взрослого населения региона наиболее часто ВИЧ-инфекция выявляется в возрастной группе от 35 до 45 лет. В 2021 году доля этих возрастов среди вновь зарегистрированных пациентов составила 38,8%.

Стоит отметить, что в этом году ВИЧ-инфекция была впервые выявлена у 19 жителей Тюменской области в возрасте старше 65 лет. Это 1,7% от общего числа новых случаев ВИЧ-инфекции.