В администрации Тюмени – новые кадровые назначения.
Фото: Тюмень - наш дом
В тюменской администрации – новые кадровые назначения. О них рассказал глава города Руслан Кухарук на оперативном совещании.
Директором департамента имущественных отношений назначили Ольгу Федоренко, чья трудовая деятельность долгое время связана с муниципальной службой.
Фото - Тюмень - наш дом в ВК.
Руководителем управы Центрального административного округа Тюмени с 1 декабря назначен Евгений Сорокин. С 2016 года он работал замдиректора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта. Стаж его работы по специальности – 15 лет.
Руслан Кухарук поблагодарил Александра Чистякова за работу, отметив, что за прошедший год в ЦАО реализовали много значимых проектов.