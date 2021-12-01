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Политика1 декабря 2021 6:18

В администрации Тюмени – новые кадровые назначения

Директором департамента имущественных отношений назначили Ольгу Федоренко
Сергей Швецов
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В администрации Тюмени – новые кадровые назначения.

В администрации Тюмени – новые кадровые назначения.

Фото: Тюмень - наш дом

В тюменской администрации – новые кадровые назначения. О них рассказал глава города Руслан Кухарук на оперативном совещании.

Директором департамента имущественных отношений назначили Ольгу Федоренко, чья трудовая деятельность долгое время связана с муниципальной службой.

Фото - Тюмень - наш дом в ВК.

Фото - Тюмень - наш дом в ВК.

Руководителем управы Центрального административного округа Тюмени с 1 декабря назначен Евгений Сорокин. С 2016 года он работал замдиректора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта. Стаж его работы по специальности – 15 лет.

Руслан Кухарук поблагодарил Александра Чистякова за работу, отметив, что за прошедший год в ЦАО реализовали много значимых проектов.