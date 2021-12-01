Трассу Тюмень – Омск частично закрыли из-за сильного гололеда. Фото: Вадим Бегун

В Ялуторовске из-за плохих погодных условий закрыто автобусное сообщение. Кроме того, ограничено движение автобусных маршрутов, проходящих через территорию Ялуторовского района по федеральной автодороге Тюмень – Омск.

– В Ялуторовском районе идет дождь, дорога остается скользкой даже при обработке противогололедными материалами. Автобусное сообщение закрыто до улучшения погодных условий, – сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

ГИБДД обращается к водителям, следующим по федеральным автодорогам Тюменской области с просьбой сбавить скорость, быть внимательнее в пути, по возможности, отложить поездки. Сотрудники ведомства несут службу на федеральных автодорогах в усиленном режиме.