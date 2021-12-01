Тоболяк до полусмерти избил знакомого, с которым его супруга стояла на балконе. Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Тобольска поступило сообщение от медика, что к ним с множественными телесными повреждениями доставили 31-летнего мужчину. Травмы пострадавшему причинил его знакомый.

Оперативники задержали 38-летнего тоболяка и доставили в отдел полиции. Свою вину он признал и пояснил, что, проходя мимо одного из общежитий, на балконе второго этажа увидел свою супругу в компании знакомого. Между мужчинами завязалась словесный конфликт, а после того как потерпевший спрыгнул с балкона, началась драка.

– Подозреваемый, имея преимущество в росте и весе, повалил оппонента на землю и начал наносить ему удары кулаками и ногами по голове. После того как тот перестал оказывать сопротивление, злодей прекратил наносить удары и направился в сторону дома, – сообщили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.