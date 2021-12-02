Погода на 2 декабря 2021 года в Тюмени: утренний дождь со снегом закончится ближе к середине дня

В Тюмени утренний дождь со снегом закончится ближе к середине дня. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 2 декабря, на протяжении всего дня погода в Тюмени будет пасмурной. Утренний дождь со снегом закончится ближе к середине дня. Больше осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью плюс 3 – 2 градуса, днем ожидается плюс 3 – 2. Вечером столбики термометров покажут 1 градус выше нуля. В течение дня будет дуть южный ветер с переходом на западный со скоростью 2 – 7 метров в секунду.

2 декабря отмечается день пророка Авдия. В народе этот день называется Авдея Радетеля. В старину говорили: «Метель дорогу перенимает, в щели земные, в трещины лихие болезни загоняет». О предстоящей погоде судили по птицам: если к этому дню они прилетают с севера — это признак ранних холодов.