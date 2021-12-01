В Тюмени сильный гололед. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени из-за ледяного дождя, который прошел в ночь с 30 ноября на 1 декабря, сильный гололед. Дороги областной столицы превратились в настоящий каток.

Лед на улицах продержится примерно до 11.00. Днем он может растаять из-за потепления, но с 17.00 снова ожидается образование ледяной корки.

Отметим, что в течение всего дня, по информации местных синоптиков, ожидается пасмурная погода. Температура наружного воздуха составит минус 2 – плюс 1 градус. Водителям и пешеходам советуют быть особо осторожными при передвижении по городским улицам.

– Подрядные организации продолжают бороться с последствиями погодных явлений. Проезжая часть автомобильных дорог обработана ПГМ. Сейчас усилена работа в части прометания и обработки тротуаров, пешеходных переходов и остановок. Отслеживают дорожную ситуацию специалисты технадзора. Все замечания отрабатываются в кратчайшие сроки, – сообщил Алексей Васенин, председатель комитета текущего содержания улично-дорожной сети городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта.