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Общество30 ноября 2021 13:02

В Тюменской области лишили родительских прав семейную пару, державших 9 детей в антисанитарии

Теперь они обязаны платить алименты
Сергей Швецов
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В Тюменской области лишили родительских прав семейную пару, державших 9 детей в антисанитарии. Фото - Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

В Тюменской области лишили родительских прав семейную пару, державших 9 детей в антисанитарии. Фото - Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

В Исетском районе суд рассмотрел гражданское дело о лишении родительских прав семейной пары – Сергея и Виктории З. Иск подало местное управление соцзащиты, посчитав, что девять детей живут в антисанитарных условиях.

– В обосновании иска указано, что пара долго без уважительных причин уклоняется от выполнения родительских обязанностей, в доме недостаточный запас продуктов, одежды для детей, дети оставлены без надзора, – сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

В судебном заседании заслушали инспектора по делам несовершеннолетних отдела полиции, соцпедагога школы, а также детей, достигших возраста 10 лет. В итоге принято решение лишить родительских прав Сергея и Викторию З. Дети переданы органу опеки и попечительства.