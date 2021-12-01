В Тюмени маршруту №147 поменяли расписание. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени маршруту № 147, который курсирует от завода медоборудования до садового общества «Сосновая поляна 2», поменяли расписание. Нововведение вступит в силу с 4 декабря.

– Расписание изменится в будние дни и в субботу. В воскресенье оно останется прежним, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюменский транспорт», по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722.