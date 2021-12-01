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Общество1 декабря 2021 3:57

В Тюмени маршруту № 147 поменяли расписание

Нововведение вступит в силу с 4 декабря
Сергей Швецов
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В Тюмени маршруту №147 поменяли расписание.

В Тюмени маршруту №147 поменяли расписание.

Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени маршруту № 147, который курсирует от завода медоборудования до садового общества «Сосновая поляна 2», поменяли расписание. Нововведение вступит в силу с 4 декабря.

– Расписание изменится в будние дни и в субботу. В воскресенье оно останется прежним, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюменский транспорт», по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722.