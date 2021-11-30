В Тюмени более 20 человек пожаловались на мебельщика, не возвращающего деньги. Фото: Ольга Крыльцова

В тюменское управление Роспотребнадзора жалуются горожане на изготовителя мебели, который нарушил их права по заключенным договорам. Ведомство готово обратиться с иском в суд на ИП Токарев А. Е., чтобы помочь потребителям.

– Условием подачи указанного иска является численность пострадавших граждан – более 20 человек, наличие материальных требований и доказательств: документов, подтверждающих возникновение правоотношений, оплату товара, предъявление требований о возврате денежных средств в установленный таким требованием срок, – сообщили в управлении.

Заявления потребителей по прилагаемой форме с приложением копий необходимых документов принимаются в срок до 20 декабря 2021 года любым доступным способом.