Ялуторовчанка взыскала с детсада 80 тысяч рублей за серьезную травму у сына

Ялуторочанка взыскала с детсада 80 тысяч рублей за серьезную травму у сына. Фото: Ольга Крыльцова

Ялуторовский районный суд вынес решение о взыскании с детского сада № 10 восьмидесяти тысяч рублей. В дошкольном учреждении воспитанник 2 июня 2021 года получил серьезную травму.

Дети играли на территории детсада. Семилетний мальчик забежал за веранду и упал, а его нога оказалась под забором из металлосайдинга. Вынимая ногу, ребенок порезал ахиллово сухожилие – это вред здоровью средней тяжести.

– Мать пострадавшего обратилась на прием к зампрокурора Александру Чернышеву с просьбой помочь взыскать моральный вред. В этой связи межрайонная прокуратура направила в суд соответствующий иск, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Суд, рассмотрев дело, вынес решение о взыскании с детского сада в пользу пострадавшего 80 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда. Решение суда не вступило в законную силу.