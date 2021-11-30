В Тюменской области мужчина сломал плечо 78-летней бабушке, скрутив ей руку. Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Упоровского района поступила информация из больницы, что к ним с травмой руки обратилась жительница деревни Тюменцево. Врачи диагностировали у 78-летней пострадавшей перелом плечевой кости.

Участковый узнал, что травму ей нанес сожитель. Ранее не судимый 72-летний мужчина признался в содеянном и рассказал, что накануне распивал спиртные напитки с потерпевшей.

– На бытовой почве между сожителями возник спор, переросший в ссору, в ходе которой мужчина выкрутил пенсионерке руку, – сообщили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту следственным отделением возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Ранее не судимый подозреваемый в содеянном раскаялся. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.