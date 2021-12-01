Тюменка, позарившись на модный смартфон, перевела деньги мошеннице. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции Заводоуковска с заявлением о мошенничестве обратилась 20-летняя гражданка. Девушка сообщила, что в одном из мессенджеров нашла объявление о продаже модного смартфона за семь тысяч рублей.

Связавшись с продавцом, девушка уточнила характеристики гаджета и через мобильное приложение одного из банков перевела указанную сумму. После этого связь с автором объявления прервалась.

– Сотрудники уголовного розыска изучили переписку, выехали в Шадринск и задержали 28-летнюю подозреваемую, ранее судимую за кражу. Злоумышленница призналась, что разместила объявление, заведомо не имея указанного товара. Полученные деньги она потратила на личные нужды, – сообщили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Максимальное наказание, предусмотренное данной статьёй – лишение свободы на срок до 5 лет. В настоящее время фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.