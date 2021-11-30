«Настойчивы и даже грубят». В Тюмени мошенники «разводят» горожан срочной заменой счетчиков

В Тюмени мошенники «разводят» горожан срочной заменой счетчиков. Фото: «Росводоканал – Тюмень»

В Тюмени мошенники «разводят» горожан, заявляя, что в связи с последними изменениями законодательства нужно срочно заменить счетчики воды, установленные до 2019 года. О злодеяниях сообщили уже 18 местных жителей.

– Злоумышленники звонят, как правило, на домашние стационарные телефоны, торопят и пугают огромными штрафами. При общении очень настойчивы и даже грубят. Чтобы проверить достоверность полученной информации, взволнованные абоненты перезванивают в кол-центр, и наши специалисты объясняют, что счетчики действительны и менять их не нужно, – рассказала руководитель информационно-справочной службы «Росводоканал Тюмень» Ляйсан Балабан.

По данным компании, никаких изменений действующего законодательства, связанных с использованием и обслуживанием приборов учета, в последнее время не было. Все сроки, указанные в паспортах счетчиков воды, действительны.