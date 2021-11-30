На улице Камышинской в Тюмени изменят схему движения из-за демонтажа долгостроя. Фото: Ольга Крыльцова

По автомобильной дороге улицы Камышинской в районе пересечения с улицами Герцена и Смоленской изменят схему движения транспорта. Это произойдет с 4 декабря.

Это произойдет с 4 декабря. Фото: Тюмень - наш дом

– Изменения связаны с производством работ по демонтажу конструкции здания № 50 на улице Герцена, – сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.

Участников дорожного движения убедительно просят обращать внимание на знаки, заранее планировать маршрут и соблюдать правила дорожного движения РФ.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что на улице Народной в областном центре введут одностороннее движение. Это произойдет на участке от улицы Широтной до Федюнинского.