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Здоровье30 ноября 2021 9:19

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 30 ноября 2021 года: умерло еще 10 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе на 30 ноября 2021 года
Сергей Швецов
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Число умерших коронавирусом в Тюменской области на 30 ноября увеличилось на 10.

Число умерших коронавирусом в Тюменской области на 30 ноября увеличилось на 10.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число умерших коронавирусом в Тюменской области на 30 ноября увеличилось на 10. Всего с начала пандемии жертвами ковида стали 2 872 человека.

За последние сутки в России выявлено 32 648 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 6,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 229 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 33 442 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлен 9 636 881 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 275 193 летальных исхода, выздоровели 8 329 253 человека.