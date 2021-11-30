Тюменский коллектив VIVA вошел в топ лучших вокалистов России. Фото - МТС.

Коллектив одержал победу в проекте для творческих детей и подростков «Поколение М». Лучших вокалистов страны определила Полина Гагарина – мастер и наставник проекта.

Из сотен исполнителей Полину Гагарину и всех членов жюри поразила работа тюменского коллектива VIVA. Шесть юных вокалисток профессионально исполнили необычную кавер-версию песни «Дельтаплан» и сняли под нее видеоклип. Авторами новой версии известного хита стала руководитель коллектива Наталья Барданова и джазовая пианистка Юлия Перминова.

Фото - МТС.

Онлайн-соревнование для юных вокалистов в возрасте от 15 до 18 лет со всей страны проходил на сайте творческого проекта «Поколение М». Участникам требовалось загрузить аудио- или видеозапись своего выступления. В качестве подготовки все желающие могли посмотреть уроки от куратора конкурса популярной певицы Полины Гагариной, которые содержат рекомендации для начинающих исполнителей по правильному дыханию вокалистов, развитию дикции, работе с микрофоном и выбору сценического образа.

– Пример коллектива VIVA показывает, что современные дети и подростки с помощью цифровых платформ могут учиться у известных исполнителей, открывать и развивать свои таланты без привязки к месту, где они живут. Так, благодаря интернет-возможностям вокалистки из боровской детской школы искусств «Фантазия» засветились во всероссийском проекте. Уверена, что в новом сезоне, который уже стартовал, победителей из нашего региона будет еще больше. Можно уже заходить на сайт, загружать работы и бороться за личную встречу со звездным наставником, – прокомментировала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

Фото - МТС.

– В конкурсе мы принимаем участие второй раз. Не ожидали, что в этом году нас отметят, ведь было много достойных соперников. Но всё возможно, когда любимое дело делаешь с душой! Даже стать серебряным лауреатом такого крупного проекта! Для некоторых участниц Полина Гагарина является кумиром. Все вокалистки – Ангелина Глухарева, Дарья Куминова, Полина Митрофанова, Ульяна Зайлер, Александра Фуникова и Виктория Соколова – талантливые и усердные, поют на 4-5 голосов под музыкальный аккомпанемент и акапельно. И как результат семилетней работы коллектива – девочки не раз становились гран-призерами и лауреатами международных, всероссийских и областных конкурсов. А теперь в нашей копилке появилась еще одна ценная награда, – рассказала руководитель коллектива Наталья Барданова.

Участники конкурсов проекта «Поколение М» могут своим творчеством помочь тяжелобольным сверстникам. За загруженные на сайт работы и их просмотры МТС начисляет баллы на «Счетчик добра» проекта, которые затем конвертирует в реальные деньги по курсу «1 балл = 1 рубль» и направляет на помощь детям, нуждающимся в лечении. В рамках «Поколения М» уже собрано более 22 миллионов рублей, которые направлены на 63 детские операции. Такой механизм с детства позволяет формировать в человеке гуманистические качества и ответственность за тех, кому требуется поддержка.