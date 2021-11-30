В поликлинике Тюмени скончался мужчина, пришедший на ЭКГ. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В городской поликлинике № 6 в Тюмени мужчине, который пришел на ЭКГ, стало плохо. Пожилой человек, имеющий тяжелые заболевания, скончался.

– Медработники проверили показатели организма, начали оказывать экстренную медицинскую помощь. Вызвали бригаду скорой, которая прибыла на место уже через 9 минут, – сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Медики более получаса боролись за жизнь пациента, проводя сердечно-лёгочную реанимацию. К сожалению, спасти горожанина не удалось.

Сейчас из-за обязательных мероприятий кабинет ЭКГ в поликлинике № 6 (ул. 50 лет ВЛКСМ, 97) не функционирует. Его работу возобновят в ближайшее время.