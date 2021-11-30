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Недвижимость30 ноября 2021 7:39

Развязку на Червишеском тракте в Тюмени начнут строить в 2022 году

Об этом сообщил замначальника Главного управления строительства Тюменской области Андрей Чистяков
Сергей Швецов
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Развязку на Червишеском тракте в Тюмени начнут строить в 2022 году.

Развязку на Червишеском тракте в Тюмени начнут строить в 2022 году.

Фото: Вадим Бегун

Развязку на Червишеском тракте в Тюмени начнут строить в 2022 году. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления строительства региона Андрей Чистяков.

Он отметил, что проект развязки в районе Комарово претерпел некоторые изменения. Так, теперь он не предусматривает возведения и наложения на природный парк «Тополя».

Средства на строительство развязки выделят из федерального бюджета. Региону дадут порядка двух миллиардов рублей. Дорога будет готова в 2023 году.