Развязку на Червишеском тракте в Тюмени начнут строить в 2022 году. Фото: Вадим Бегун

Развязку на Червишеском тракте в Тюмени начнут строить в 2022 году. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления строительства региона Андрей Чистяков.

Он отметил, что проект развязки в районе Комарово претерпел некоторые изменения. Так, теперь он не предусматривает возведения и наложения на природный парк «Тополя».

Средства на строительство развязки выделят из федерального бюджета. Региону дадут порядка двух миллиардов рублей. Дорога будет готова в 2023 году.