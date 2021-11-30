В Тобольске гость не справился с эмоциями и ударил ножом в спину хозяина квартиры. Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Тобольска поступило сообщение от медика, что в больнице оказывают первую помощь 46-летнему мужчине с ножевым ранением. Оперативники выяснили, что мужчина распивал алкоголь в своей квартире с друзьями.

В ходе застолья с одним из них у пострадавшего возник конфликт, в результате которого гость нанес хозяину квартиры удар ножом в спину. Стражи порядка задержали 41-летнего подозреваемого и доставили в отдел полиции.

– Свою вину задержанный признал и пояснил, что ему не понравилась манера поведения потерпевшего, он не справился с эмоциями, взял в руки нож и ударил им знакомого. От сотрудников полиции подозреваемый скрываться был не намерен и остался в квартире потерпевшего, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.