В Тюмени арендатор сдал в комиссионку бытовую технику хозяйки квартиры. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть ОП № 3 по Тюмени поступило заявление о краже бытовой техники. Заявительница сообщила, что некоторое время сдавала квартиру молодому человеку. Когда квартирант съехал, хозяйка пришла проверить свою недвижимость, и обнаружила отсутствие бытовой техники. Сумма ущерба составила более 50 тысяч рублей.

– Стражи правопорядка установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый, неработающий 27-летний местный житель, который пояснил, что похищенное имущество он сдал в комиссионный магазин. Молодой человек в содеянном признался, – сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Следственным отделом возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде ареста.