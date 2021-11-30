В Тюмени резко подорожали мясо, сахар и стройматериалы

В Тюмени резко подорожали мясо, сахар и крупа. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени резко подорожали мясо, сахар и крупа, не отстают и цены на хлеб. В среднем стоимость товаров увеличилась на 5,3% относительно декабря предыдущего года.

Больше всего подорожало мясо и птица (на 12,2%), сахар (на 11,2%), крупа и бобовые (на 10%), хлеб (на 8,3%), кондитерские изделия (на 8,2%), колбаса (на 8%), масло подсолнечное (на 6,9%) и масло сливочное (на 6,8%). Чуть менее увеличились цена на яйца куриные (на 6%), молоко (на 5,7%), овощи (на 3,3%) и сыр (на 3,2%). Цены на алкогольные напитки выросли на 3,3%.

Что касается непродовольственных товаров, то, по данным Тюменьстата, отмечалось повышение цен на телерадиотовары (на 22,9%), стройматериалы (на 22,4%), табачные изделия (на 15,9%) и мебель (на 12,9%).

– Среди наблюдаемых видов услуг увеличились тарифы на ветеринарные услуги (на 16,4%), образования (на 8,5%), бытовые услуги (на 8,2%), гостиниц (на 7,6%), организаций культуры и зарубежного туризма (на 6,2%), физической культуры и спорта (на 5,9%), медицинские (на 3,8%), – резюмировали в Тюменьстате.