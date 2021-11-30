В Тюмени скоропостижно скончался реставратор, по проекту которого обновляют Спасскую церковь. Фото - okn.admtyumen.ru.

В Тюмени скоропостижно скончался известный реставратор Владимир Силантьев. В настоящее время по его проекту обновляют Спасскую церковь.

– Под его началом созданы и реализованы несколько сотен проектов реставрации объектов культурного наследия как в Тюменской области, так и за пределами региона. Можно бесконечно перечислять эти объекты: ансамбль кремля и Менового двора в Тобольске, Троицкий монастырь, Всехсвятская церковь (круглая) в Тюмени и многие другие, – сообщили в комитете по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.

СПРАВКА «КП»

Владимир Силантьев – академик Академии архитектурного наследия, член технического совета по вопросам нормирования и научно-технического регулирования в сфере сохранения объектов культурного наследия при Минкультуры России.

Отмечен почетной грамотой Минкультуры России, памятным знаком I международного съезда реставраторов Минкультуры России, почетной грамотой Союза архитекторов России.