Погода на 1 декабря 2021 года в Тюмени: в первый день зимы будет плюсовая температура

В Тюмени в первый день зимы будет плюсовая температура. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 1 декабря, на протяжении всего дня небо в Тюмени будет покрыто облаками. Ночью ожидается снег. К утру он должен ослабнуть, но будет продолжать идти весь день и прекратится лишь к вечеру.

Температура воздуха ночью минус 1 градус, днем ожидается плюс 1. Вечером столбики термометров покажут 1 – 2 градуса выше нуля. В течение дня будет дуть южный ветер со скоростью 4 – 8 метров в секунду.

В первый день зимы почитается память святых Платона и Романа. В народе этот день называют зимоуказателем, так как погода этого дня предсказывает погоду зимы. Если с утра тепло - значит быть ростепелям в начале зимы, холод да вьюга в полдень - таковой будет и середина зимы, а если под вечер завоет, закрутит метель - то уйдет от нас зима неохотливо, с угрозами.