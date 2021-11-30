В Тюмени суд продлил арест мужчине, обвиняемому в убийстве 17-летней девушки. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюмени Ленинский районный суд продлил на один месяц срок содержания под стражей мужчине, которого обвиняют в убийстве 17-летней девушки. Таким образом, 25-летний Нурлан Сафаров будет находиться в следственном изоляторе до 29 декабря.

– Трагедия произошла в ночь с 30 на 31 мая. Потерпевшая упала с высоты четвертого этажа дома на улице Геологоразведчиков в областном центре и скончалась в машине скорой помощи, – напомнили обстоятельства произошедшего в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Ранее тюменские следователи рассказывали, что между мужчиной и потерпевшей произошел конфликт. В результате ссоры горожанка получила множественные повреждения тела, несовместимые с жизнью.