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Общество30 ноября 2021 5:16

В Тюмени силовики обследовали все детсады из-за сообщения о минировании

Проверке подверглись десятки дошкольных учреждений
Сергей Швецов
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В Тюмени силовики обследовали все детсады из-за сообщения о минировании.

В Тюмени силовики обследовали все детсады из-за сообщения о минировании.

Фото: Вадим Бегун

В Тюмени силовики обследовали все детсады из-за сообщения о минировании. Проверке кинологами с собаками подверглись десятки дошкольных учреждений.

– Подозрительных предметов и взрывоопасных веществ не обнаружено, – подвели итоги проверки в пресс-службе регионального управления Росгвардии. Пока неизвестна личность того, кто позвонил с сообщением о минировании.

Отметим, что информация о возможном минировании детских садов областного центра появилась накануне, 29 ноября. Информацию распространили в родительских чатах представители департамента образования города.