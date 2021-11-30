В Тюмени силовики обследовали все детсады из-за сообщения о минировании. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени силовики обследовали все детсады из-за сообщения о минировании. Проверке кинологами с собаками подверглись десятки дошкольных учреждений.

– Подозрительных предметов и взрывоопасных веществ не обнаружено, – подвели итоги проверки в пресс-службе регионального управления Росгвардии. Пока неизвестна личность того, кто позвонил с сообщением о минировании.

Отметим, что информация о возможном минировании детских садов областного центра появилась накануне, 29 ноября. Информацию распространили в родительских чатах представители департамента образования города.