В Тюмени обвиняемому в жестоком убийстве девочки продлили заключение под стражей.

Тюменский районный суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в жестком убийстве восьмилетней Насти Муравьевой. Виталий Бережной будет находиться в следственном изоляторе до 1 марта 2022 года включительно.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что Виталий Бережной лишился одного из своих защитников. Адвокат Татьяна Крылова решила не участвовать в громком деле и прекратила какую-либо работу с подсудимым.

На данный момент интересы мужчины в суде представляет адвокат Елена Шихова. Она не стала разглашать причину отказа своей коллеги от подзащитного. Однако, по словам женщины, это специальный тактический ход.

Напоминаем, что девочка пропала 30 июня. Долгое время ее разыскивали спецслужбы и поисковики, в числе которых с самого начала была сестра малышки, а также просто неравнодушные горожане. Тело ребенка нашли 19 августа на берегу озера Оброчное, всего в двух километрах от ее дома. Главным подозреваемым в деле оказался тюменец Виталий Бережной. На допросе он сознался в совершенном преступлении.