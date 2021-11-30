Тоболяк перевел себе деньги со счета хозяйки потерянной сим-карты. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть тобольской полиции обратилась 58-летняя гражданка. Она пояснила, что с её банковского счёта неизвестный списал пять тысяч рублей.

В ходе разбирательства по поступившему сообщению сотрудники уголовного розыска установили владельца счёта, на который поступили списанные у заявительницы деньги. Оперативники задержали и доставили в отдел ранее судимого 31-летнего мужчину.

– Задержанный свою вину признал и пояснил, что на улице в снегу нашел сим-карту. Злоумышленник вставил её в свой телефон и, набрав определенную комбинацию, обнаружил, что к номеру телефона привязан банковский счет. Мужчина перевел имеющиеся на счету средства и выбросил симку, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счёта». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.