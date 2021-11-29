Сбербанк профинансировал нового тюменского застройщика «ИСБ-недвижимость». Фото - Сбер.

Западно-Сибирское отделение Сбербанка предоставило проектное финансирование новому тюменскому застройщику «ИСБ-недвижимость». Кредитная линия в размере 3,4 млрд рублей, открытая до сентября 2025 года, предназначена для строительства первой очереди жилого комплекса «Дивный квартал у озера». Реализация квартир в жилом комплексе предусматривает использование счетов эскроу. Сдача объектов первой очереди запланирована на второй квартал 2024 года.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

– Сбербанк активно финансирует тюменских застройщиков, в том числе и новых игроков на рынке многоквартирного жилищного строительства. Благодаря нашему взаимодействию с застройщиками в Тюмени возводятся новые жилые дома, осваиваются целые районы, а также создается их современная инфраструктура. Уверен, с нашей финансовой поддержкой застройщик «ИБС-недвижимость» сможет построить жилой комплекс в установленные сроки, а покупатели квартир начнут активно заселяться и осваиваться на новом месте.

Строительство жилого комплекса «Дивный квартал у озера» предусматривает монолитно-каркасное исполнение домов переменной этажности от 5 до 23 этажей. Комплекс расположен в активно развивающемся районе рядом с озером Алебашево – в границах улиц Алебашевская – Дружбы – Мельникайте и Тимофея Кармацкого. Рядом с комплексом располагаются детские сады, школа, поликлиника, ТРЦ «Зеленый берег» и «Алебашевский BAZAR», а в будущем прямо под окнами комплекса расположится первый в Тюмени event-парк «Алебашево». Удобную локацию дополнят эргономичные планировки, учитывающие потребности современных горожан. Ниши под гардеробные, просторные кухни-гостиные, панорамное остекление – это далеко не всё, что предусмотрел застройщик для удобства будущих жителей.

Отдельного внимания заслуживает благоустройство жилого комплекса. Так, в «Дивном квартале» у озера будет собственный прогулочный бульвар, подземный паркинг, обширная зона коммерции и закрытые дворы, которые уже стали обязательным атрибутом комфортного жилья. Застройщик намерен развить концепцию баланса городского комфорта и природы, поэтому в жилом комплексе предусмотрено активное озеленение разноплановыми растениями.

Ознакомиться подробнее с проектом можно на сайте дивныйквартал.рф.

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